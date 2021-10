Juventus, Tacconi punge la Roma: “quando perdono sanno solo dire che rubiamo”

SportFair

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Juventus e Roma, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno di testa da Moise Kean. Non sono mancate le polemiche, in particolar modo per una decisione di Orsato. Sul risultato di 1-0 l’arbitro non ha convalidato un gol ad Abraham per fischiare un calcio di rigore, poi sbagliato da Veretout. Si sono scatenate le proteste da parte dei giallorossi.

Sull’argomento ha deciso di intervenire anche l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi intervistato da ‘IlBianconero’: “Purtroppo Juventus-Roma finisce sempre in polemica e quando perdono succede questo. Ogni volta che la Juventus vince dicono tutti che rubiamo. Sono dell’idea che su 38 partite vince sempre la più forte e non si può rubare ogni domenica, non ci sono storie. Detto questo il rigore c’era ed è stato sbagliato, la rete è stata annullata e la Roma ha giocato bene magari meritava anche il pareggio. Ma se non si fanno polemiche e non si parla del VAR non si vendono manco i giornali”.