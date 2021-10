Juventus, scoppia un caso: Ramsey contro Allegri, la frecciata al tecnico bianconero

SportFair

La Juventus è in grande ripresa, il club bianconero è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Dopo un avvio veramente da dimenticare, il gruppo si è compattato anche grazie al tecnico Massimiliano Allegri che ha sistemato la squadra anche dal punto di vista tecnico. La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è più vicina, in campionato è iniziata la rimonta.

Ma è scoppiato un caso che riguarda Aaron Ramsey, il gallese non sembra più rientrare nei piani di club e allenatore. Il calciatore, dal ritiro della Nazionale, ha lanciato qualche frecciata nei confronti dei bianconeri e di Allegri. “Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l’ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi, sarà un tocco speciale in più. La filosofia e i metodi di allenamento qui sono diversi rispetto a quelli del mio club. Ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi di giocare molte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest’anno”.

Infine ha concluso: “Poiché le mie prestazioni nelle partite sono piuttosto alte, forse ho bisogno di un po’ più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare sull’erba per un lungo tempo e trascinarmi più fatica nelle partite. Il recupero è una parte importante per me. Sono solo entusiasta di essere di nuovo coinvolto e spero di poter fare la mia parte”. L’addio nel mercato di gennaio è inevitabile.