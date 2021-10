Juventus-Roma, gesto del tre di Mourinho: prima il recupero, poi il Triplete [FOTO]

SportFair

Il rapporto tra Mourinho ed i tifosi della Juventus continua ad essere di grande tensione, all’ingresso delle squadre in campo tanti fischi per lo Special One. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Kean, per i giallorossi un rigore sbagliato da Veretout.

Nei minuti finali si è registrato un episodio che ha scatenato tante reazioni. Mourinho è stato immortalato di nuovo mentre rivolge il segno del tre, indirizzato prima all’arbitro e poi ai tifosi. Inizialmente il riferimento è stato ai minuti di recupero con lo Special One che si è lamentato. Poi ha replicato il gesto, il riferimento dovrebbe essere al Triplete conquistato con l’Inter.