Juventus-Roma, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

E’ grande attesa per il posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Roma in una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande fiducia, è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. La compagine di Mourinho ha perso in trasferta contro il Verona, ma in Conference League non ha sbagliato contro il CSKA Sofia.

Problemi di formazioni per Allegri che deve rinunciare a Dybala, verso il forfait anche Morata. In attacco spazio alla Kean-Chiesa, a centrocampo Bentancur e Locatelli. Gli ospiti rispondono con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentacur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Juventus-Roma, data e canale tv

Il match della 8ª giornata di Serie A fra Juventus e Roma sarà trasmesso domenica 17 ottobre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).