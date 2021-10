Juventus-Roma, un altro infortunio per Zaniolo: il calciatore costretto a lasciare il campo

SportFair

Un altro infortunio per Zaniolo, il calciatore è veramente sfortunato. Juventus e Roma sono in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si tratta di una sfida importante per le zone alte della classifica.

Ottimo momento per i bianconeri che sono reduci da quattro vittorie consecutive, periodo altalenante dei giallorossi. La partita è viva già dai primi minuti, occasioni da una parte e dall’altra. La squadra di Allegri la sblocca: cross perfetto di De Sciglio, la tocca Bentancur ma il gol è di Kean.

Al 26′ una tegola per la Roma. Infortunio per Zaniolo, un altro problema muscolare per il calciatore che è stato costretto al cambio.