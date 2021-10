Juventus-Roma, il riscatto di Szczesny: il portiere para il rigore a Veretout, proteste dei… giallorossi [VIDEO]

SportFair

Il primo tempo di Juventus-Roma è stato veramente emozionante. Le due squadre sono in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A, due squadre in grado di lottare per le zone alte della classifica. Tante emozioni nei primi 45 minuti.

I bianconeri passano in vantaggio: cross perfetto di De Sciglio, la tocca Bentancur ma il gol è di Kean. Al 26′ una tegola per la Roma. Infortunio per Zaniolo, un altro problema muscolare. Al 44′ calcio di rigore per la Roma: dal dischetto si presenta Veretout, ma il portiere Szczesny è strepitoso. Si sono registrate delle proteste da parte della Roma. Il motivo? La Roma era andata in gol, ma l’arbitro Orsato ha fischiato il rigore, poi sbagliato dai giallorossi.