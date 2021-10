Juventus-Roma, il gol di Kean: che cross di De Sciglio [VIDEO]

SportFair

Juventus e Roma sono in campo per il posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A, si tratta del big match per le zone alte della classifica. I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, i giallorossi da un rendimento un po’ altalenante.

L’avvio di partita è a ritmi altissimi, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. Il match si sblocca dopo 16 minuti: cross perfetto di De Sciglio, colpo di testa di Bentancur che viene spizzato da Kean, il gol è dell’attaccante e vantaggio della squadra di Massimiliano Allegri.