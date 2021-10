Juventus-Cristiano Ronaldo, alta tensione: il portoghese risponde a Bonucci e Chiellini

SportFair

Cristiano Ronaldo risponde agli ex compagni Bonucci e Chiellini, i difensori della Juventus avevano criticato apertamente il portoghese per le modalità di addio ai bianconeri. Cr7 si prepara per il big match contro il Liverpool, la vigilia si è infiammata per le dichiarazioni del calciatore dei Red Devils ai microfoni di Sky Sports Uk. “So quando la squadra ha bisogno del mio aiuto in difesa. Ma il mio ruolo nel club è vincere, aiutare la squadra a vincere e segnare gol. La difesa fa parte del mio lavoro. Le persone che non vogliono vederlo è perché non gli piaccio, ma ad essere onesti ho 36 anni, ho vinto tutto, perché mi devo preoccupare delle persone che dicono cose cattive su di me? Dormo bene la notte. Vado a letto con la coscienza a posto. Continuo così perché chiuderò ancora la bocca a chi mi critica e vincerò altri trofei”.

Ronaldo continua: “le critiche fanno sempre parte del mondo del calcio e del business. Non sono preoccupato per questo. E la vedo come una cosa buona ad essere onesti. Se si preoccupano per me o parlano di me, è perché conoscono il mio potenziale e il mio valore nel calcio. Quindi va bene. Ti faccio un esempio: se sei in una scuola e sei lo studente migliore, chiedi allo studente peggiore chi gli piace di più, dirà che il migliore non gli piace”.