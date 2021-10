Juventus, Aldo Agroppi: “Allegri è entrato in contrasto con alcuni calciatori”

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la sconfitta della Juventus nel match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida contro il Verona si è conclusa sul risultato di 2-1, doppio vantaggio dei padroni di casa con una super doppietta di Simeone, nel finale l’inutile gol di McKennie.

Nel mirino è finito anche Massimiliano Allegri, l’arrivo dell’allenatore non ha portato gli effetti sperati, anzi il rendimento della squadra è peggiorato. Arrivano nuovi dettagli da Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore a TMW. “Una Juventus brutta, l’allenatore non è sereno ed è entrato in contrasto con diversi giocatori. Quando un allenatore ha vinto tanto non dovrebbe mai tornare in quella piazza, si gioca troppo. Ha peccato di presunzione, la Juventus non ha una squadra e non sanno dove andare. Ronaldo era uno sopportato dai compagni. Adesso si è creato un ambiente che contesta e la Juve non ci è abituata. Anche Nedved viene contestato perché considerato un raccomandato”.