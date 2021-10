E’ già Juventus-Roma: tutte le frasi e i gesti di Mourinho contro i bianconeri e le frecciate con Allegri

SportFair

Dopo la pausa per la Nations League tornano i campionati europei, in particolar modo c’è grande attesa per la partita della Juventus contro la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripresa dopo una parte di stagione veramente complicata, i bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Percorso opposto per i giallorossi che sono partiti fortissimi, poi un leggero calo. La Roma occupa la quarta posizione con 15 punti, la Juventus la settima con 11 e in campionato non perde da quattro giornate. Sarà anche la sfida tra José Mourinho e Massimiliano Allegri, due allenatori bravissimi che non hanno bisogno di presentazioni. Il tecnico portoghese non ha mai nascosto l’antipatia verso i colori bianconeri, sono stati tanti gli episodi contro la Juventus e anche qualche battibecco con Allegri.

Le frasi e i gesti di Mourinho contro la Juve

“Non si è parlato della Juventus che ha conquistato tanti punti con errori arbitrali”.

“Il 18 maggio è più importante per il 5 maggio. Quello lo sarà per la Juventus, casomai”.

Nel 2010 dopo un rigore concesso alla Juve. “Area con 25 metri ce n’è solo una in Italia”.

“Non posso allenare la Juventus dopo aver vestito la maglia dell’Inter”.

“Se la Juve dovesse vincere l’Europa League non sarebbe un vero successo, è costruita per la Champions”.

“So che ha parlato tutta l’estate di Oscar e Ramires, ma io non lo farò”.

“Impressionato? Non posso esserlo con una squadra che anno dopo anno lavora sempre per migliorare”.

Nel 2018. Lo Special One mostra il tre, ricordando il Triplete.

Dopo la rimonta dello United contro la Juventus, Mourinho esulta con la mano all’orecchio.

Allegri contro Mourinho