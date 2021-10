Juric infiamma il derby contro la Juventus: “la squadra di Torino siamo noi”

SportFair

Cresce sempre di più l’attesa per il derby tra Torino e Juventus, nel frattempo il tecnico Juric infiamma l’ambiente. Si avvicina la settima giornata del campionato di Serie A, il derby è sempre una partita particolare e che preannuncia spettacolo e emozioni. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripresa, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Chelsea in Champions League e in campionato hanno conquistato sette punti nelle ultime tre partite. Molto bene anche i granata che sono stati autori di quattro risultati utili consecutivi, i punti tra le due squadre coincidono.

L’allenatore Juric si è dimostrato senza peli sulla lingua, alla vigilia il tecnico del Torino ha deciso di infiammare l’ambiente: “A Genova è metà e metà, a Torino percepisco che la squadra della città è il Toro. I nostri tifosi ci hanno già spinto, domani servirà ancora più calore perché siamo su due livelli diversi: la Juve è una top squadra, noi abbiamo ampi margini di crescita e di miglioramenti”. Le dichiarazioni dell’ex Verona hanno scatenato le reazioni sui social, i tifosi della Juventus hanno risposto per le rime e l’ambiente allo stadio sarà sicuramente caldissimo.