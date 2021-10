Jorge Lorenzo ed il rapporto con Valentino Rossi: “impossibile essere amici, ma tra noi c’è sempre stato rispetto”

SportFair

Il weekend del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà storico e commovente, poichè sarà l’ultima volta di Valentino Rossi sulla pista di Misano. Per l’occasione in tantissimi hanno parlato del Dottore e della sua infinita carriera. Tra questi anche Jorge Lorenzo, storico rivale, e compagno, di Valentino Rossi.

“Dal 2008 al 2010 siamo stati la squadra più forte, senza dubbio. La Yamaha vinceva il 70% delle gare, noi due abbiamo vinto questi tre titoli. Abbiamo avuto momenti tesi, perché eravamo due galli nel pollaio. Eravamo due personalità molto forti che volevano la stessa cosa, cioè vincere“, ha affermato ai microfoni Sky il maiorchino.

“Mi ricordo anche momenti molto belli. Ad esempio a Le Mans 2008: prima avevo vinto e stavo andando molto forte, poi in Cina sono caduto e sono arrivato a Le Mans con le caviglie rotte. Lui [Rossi] ha vinto, io sono arrivato secondo e Colin Edwards terzo, quindi fu la prima tripletta Yamaha della epoca moderna e tutti eravamo super felici. Io sono andato sul podio con le stampelle ed era stato un momento molto felice per la Yamaha in generale e per tutti noi. Facemmo la foto sul podio con Valentino che mi teneva sulle ginocchia. Tra noi c’è sempre stato rispetto, anche se un’amicizia era impossibile”, ha concluso.