Jannik, Sofia è ancora tua! Sinner si conferma campione in Bulgaria: ko Monfils in finale

Settimana da incorniciare per Jannik Sinner! Così come accaduto lo scorso anno, anche quest’anno il tennista altoatesino è il vincitore del torneo ATP di Sofia.

Il giovane azzurro si conferma campione in Bulgaria grazie alla vittoria di questo pomeriggio contro Gael Monfils per 6-3, 6-4. Un risultato speciale per Sinner, in corsa per le ATP Finals: l’azzurro ha conquistato oggi il suo quarto titolo in carriera, il secondo consecutivo a Sofia, diventando il 4° italiano a vincere almeno 3 titoli in una stagione dopo Barazzutti, Bertolucci e Fognini.