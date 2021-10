Assurdo: Jacobs e Tamberi esclusi dal premio atleta dell’anno

SportFair

Una decisione veramente clamorosa: il vincente della gara più importante e attesa delle Olimpiadi (i 100 metri) Marcell Jacobs non risulta tra i candidati per il premio atleta dell’anno. L’atleta italiano non è stato selezionato dalla giuria internazionale di esperti di atletica leggera.

I World Athletics Awards 2021 verranno consegnati nel mese di dicembre. Nell’elenco non figura nemmeno Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo.

Le dieci nominations riguardano l’ugandese Joshua Cheptegei (campione olimpico dei 5000 e argento dei 10000), l’americano Ryan Crouser (campione olimpico e vincitore della Diamond League di lancio del peso), lo svedese Mondo Duplantis (campione olimpico e europeo indoor del salto con l’asta e vincitore della Diamond League), il norvegese Jakob Ingebrigtsen (campione olimpico ed europeo indoor dei 1500), il keniano Eliud Kipchoge (campione olimpico della maratona), il portoghese Pedro Pichardo (campione olimpico e vincitore della Diamond League nel salto triplo), lo svedese Daniel Stahl (campione olimpico del disco e vincitore della Diamond League), il greco Miltiadis Tentoglou (campione olimpico ed europeo indoor del salto in lungo), il canadese Damian Warner (campione olimpico del decathlon) e il norvegese Karsten Warholm (campione olimpico dei 400 ostacoli e vincitore della Diamond League).