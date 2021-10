Il declino di Jackson Martinez: “avevo una vita piena di peccati tra alcol, sigarette e altre cose…”

SportFair

E’ stato uno dei migliori attaccanti, poi il lento declino ed una carriera che non è mai decollata. Stiamo parlando di Jackson Martinez, calciatore colombiano, protagonista soprattutto con la maglia del Porto. Poi le esperienze deludenti con Atletico Madrid e Guangzhou, l’ultima avventura è stata con il Portimonense. Non ha mai nascosto la passione per la musica.

Il calciatore ha fallito le ultime stagioni anche per un vita di troppi eccessi, come conferma lo stesso Jackson Martinez in un’intervista in Colombia.

“Ho avuto una vita di lussuria e piena di peccati, mi piaceva peccare perché la vedevo una cosa normale, come facevano tutti. Non vedrai Dio come il tuo tutto finché non sarà l’unica cosa che hai, quindi ho preso la decisione di concentrarmi su di lui. Alcune amicizie che avevo, con cui andavo a fare festa, mi circondarono di alcol, sigarette e anche di tante altre cose”.