Italia-Svizzera a rischio: allarme in Figc per le condizioni dello Stadio Olimpico

La Nazionale italiana è reduce dal successo contro il Belgio, match valido per il terzo e quarto posto della Nations League. La squadra di Roberto Mancini è già concentrata in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 con l’intenzione di staccare il pass. La gara contro la Svizzera, in programma il 12 novembre è a rischio e potrebbe non giocarsi all’Olimpico, come già programmato. Come apprende l’Ansa c’è l’allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco e sono in corso delle valutazioni.

Lo stadio romano ospiterà il sabato precedente, 6 novembre, la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda. Domenica 7 è in programma la gara di campionato tra Lazio e Salernitana e il doppio impegno desta preoccupazione per le condizioni del terreno di gioco. E’ stato programmato un incontro tra Figc e Sport e Salute per affrontare la situazione e prendere una decisione. In caso di esito negativo il match potrebbe disputarsi al Gewiss Stadium di Bergamo.