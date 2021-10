Azzurrini da favola! Splendida vittoria in rimonta contro la Polonia: domani l’Italia in finale per l’oro ai Mondiali di pallavolo U21

SportFair

A Cagliari nella semifinale dei Campionati del Mondo Under 21 maschili, al termine di una lunga battaglia, la nazionale tricolore ha superato la Polonia con il punteggio di 3-2 (20-25, 20-25, 25-11, 25-20, 15-12) , conquistando così la finale nella rassegna iridata in corso di svolgimento tra l’Italia e la Bulgaria. Domani alle ore 19 al PalaPirastu di Cagliari gli azzurrini si giocheranno il titolo Mondiale contro la Russia. Nella prima semifinale,infatti, la formazione russa ha superato 3-0 (27-25, 28-26, 25-17) l’Argentina. Domani alle ore 19 la finale per la medaglia d’Oro tra Italia e Russia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della volleyballworld. La finale per il terzo e quarto posto tra Argentina e Polonia sarà visibile sempre online alle ore 16.

Per l’Italia quella di domani rappresenta nella sua storia la quinta finale mondiale di categoria, dopo 1985 Milano, 1991 Il Cairo, 1993 Rosario, 2019 Manama.