Apoteosi Italia ai Mondiali di ciclismo su pista: è oro nell’inseguimento a squadre uomini

Continua il programma con i Mondiali di ciclismo su pista. E’ finita l’attesa per la finale dell’inseguimento a squadre uomini, l’Italia ha affrontato la Francia in una finale per l’oro che è stata veramente spettacolare. Nella prima gara il bronzo è stato conquistato dalla Gran Bretagna contro la Danimarca.

Per l’oro è duello tra Italia e Francia. Gli azzurri si schierano con Ganna, Lamon, Milan e Consonni. Nei primi giri partenza sprint dell’Italia che si ritrova in vantaggio di quattro decimi. La Francia poi sale in cattedra e recupera terreno, la gara è equilibrata a 6 giri del termine. Nel finale è dominio dell’Italia che vince facilmente. E’ medaglia d’oro. La Francia ha chiuso con due secondi di ritardo.