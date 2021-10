Italia show agli Europei di Sitting Volley: le azzurre in finale! Domani la sfida con la Russia

SportFair

A distanza di due anni la nazionale italiana femminile è di nuovo in finale ai Campionati Europei di Sitting Volley. A Kemer (Turchia) le azzurre di Amauri Ribeiro hanno superato in semifinale la Germania 3-0 (25-17, 25-20, 25-16), centrando l’accesso alla gara che metterà in palio la medaglia d’Oro.

Come nel 2019 a Budapest, Bosio e compagne domani (ore 14 italiane) sfideranno ancora la Russia: campione continentale e mondiale in carica. Le russe sono le grandi favorite per la vittoria del titolo, anche se nella fase a gironi l’Italia è riuscita a strappare un set alle campionesse mondiali: unico parziale perso in tutta la rassegna europea. In attesa della gara di domani, l’accesso in finale conferma tutto il valore della formazione azzurra, ormai a tutti gli effetti seconda forza del sitting volley europeo nel settore femminile. Grazie al successo di oggi, inoltre, le azzurre si sono assicurate la qualificazione per il Campionato del Mondo 2022.

Contro la Germania le vice campionesse europee iniziato bene il match, prendendo velocemente il comando (16-12). Nelle fasi centrali le tedesche si sono rifatte sotto (18-16), ma Bellandi e compagne hanno fatto la differenza nel finale (25-17). Simile il copione della seconda frazione, le squadre sono rimaste in parità fin sul (12-12), momento in cui l’Italia ha allungato (15-12). Le azzurre con tenacia e determinazione hanno difeso il vantaggio e per le avversarie non c’è stato più niente da fare (25-20). Le ragazze di Amauri Ribeiro non hanno mollato la presa neanche nel terzo set, condotto fin dall’avvio (10-6). La Germania ha tentato una timida reazione (13-11), senza però mai impensierire le vice campionesse europee (17-13). Il finale è stato un monologo tricolore (20-13), accompagnato dal gran tifo proveniente dagli spalti (25-16). Per la giovane nazionale azzurra si tratta di un altro grande risultato, a pochi mesi dalla prima storica partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

GIULIA BELLANDI: “La partita è andata molto bene, siamo state capaci di mostrare un bel gioco. L’Europeo non era iniziato nel migliore dei modi, ma avevamo tanta voglia di riscattarci e far vedere il sitting volley di cui siamo capaci.

La Germania non era una squadra da sottovalutare, sono molto combattive, ma oggi siamo state superiori”.

GIULIA ARINGHIERI: “Ho ancora i brividi, perché grazie alla vittoria di oggi non solo abbiamo ottenuto l’accesso alla finale europea, ma anche la qualificazione al Campionato Mondiale 2022.

Siamo tanto contente per come è andata la semifinale, fin dal primo set abbiamo comandato il gioco e domanin si tornerà in campo per giocarci qualcosa di grande contro la Russia”.

CALENDARIO

23 ottobre (ore 9): Finale 3°-4° posto Germania-Slovenia.

23 ottobre (ore 14): Finale 1°-2° posto Italia-Russia.