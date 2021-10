Italia-Belgio, applausi dell’Allianz Stadium per Donnarumma: il portiere ringrazia

SportFair

Italia e Belgio sono in campo per la finale del terzo e quarto posto della Nations League, l’intenzione delle squadre di Mancini e Martinez è quella di riscattare le sconfitte in semifinale rispettivamente contro Spagna e Francia. Tanti cambi di formazione, i primi minuti sono stati di grande intensità e hanno regalato qualche occasione.

Tra i pali c’è ancora Gigio Donnarumma, reduce da un Europeo strepitoso con la maglia azzurra. Il ritorno a San Siro (per il match contro la Spagna), è stato difficile con i fischi dei tifosi della sua ex squadra, il Milan. Accoglienza completamente diversa, invece, dall’Allianz Stadium: dalle tribune è partito un applauso per Donnarumma, il portiere ha risposto alzando la mano.