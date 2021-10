Le emozioni a due ruote non sono finite: è tutto pronto per la Milano-Torino, il Gran Piemonte ed il Lombardia! Annunciati gli iscritti: in gara anche Colbrelli e Alaphilippe

SportFair

Annunciati gli iscritti delle tre corse organizzate da RCS Sport, la Milano-Torino presented by Eolo del 6 ottobre, il Gran Piemonte presented by Eolo del 7 ottobre e Il Lombardia presented by Eolo del 9 ottobre.

Milano-Torino presented by Eolo, 6 ottobre (23 formazioni di 7 corridori ciascuna: 15 UCI WorldTeams e 8 UCI ProTeams)

Oltre al Campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step), al rientro alle competizione dopo il successo colto al Mondiale di Lovanio, ci saranno il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e il Campione Olimpico della Cronometro Primož Roglič (Jumbo-Visma), vincitore della Vuelta a España e dell’ultimo Giro dell’Emilia. Tra gli altri attesi protagonisti anche l’ultimo vincitore della Milano-Torino terminata a Superga Michael Woods (Israel Start-Up Nation) e il compagno di squadra Chris Froome, oltre a Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo), fresco del trionfo a Il Giro di Sicilia, Aleksandr Vlasov e Alexey Lutsenko (Astana – Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), vincitore sul Colle di Superga nel 2018, Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart e Adam Yates (Ineos Grenadiers).

Gran Piemonte presented by Eolo, 7 ottobre (21 formazioni di 7 corridori ciascuna: 13 UCI WorldTeams e 8 UCI ProTeams)

Tra i nomi che figurano nell’elenco degli iscritti della 105a edizione della Gran Piemonte, che si disputerà lungo un tracciato sostanzialmente pianeggiante da Rocca Canavese e Borgosesia, c’è il campione italiano ed europeo, nonché vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix Sorry Colbrelli (Bahrain Victorious). Al via sono previsti anche il campione olimpico Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Elia Viviani (Cofidis), Ivan Cortina (Movistar Team), Matteo Moschetti (Trek – Segafredo), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Nexthash).

Il Lombardia presented by Eolo, 9 ottobre (25 formazioni di 7 corridori ciascuna: 19 UCI WorldTeams e 6 UCI ProTeams)

L’ultima Classica Monumento della stagione, che quest’anno partirà da Como per concludersi a Bergamo dopo un percorso inedito, molto selettivo e che promette spettacolo con 6 salite e 4.500 metri di dislivello complessivo.

Ci saranno, come alla Milano-Torino presented by Eolo, il Campione del Mondo Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Primož Roglič, Chris Froome, Vincenzo Nibali, Aleksandr Vlasov, Thibaut Pinot, Tao Geoghegan Hart, Adam Yates, Romain Bardet, Simon Yates, oltre a Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step), Rigoberto Uran (EF Education – Nippo) e il vincitore dell’edizione 2019 Bauke Mollema (Trek – Segafredo).

Al via anche Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) e Esteban Chaves (Team Bike Exchange) che si sono imposti rispettivamente nelle edizioni 2014 e 2016, entrambe terminate a Bergamo.