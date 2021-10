Tenera invasione di campo durante la partita di Eurocup: Smailagic aiuta il bimbo a fare canestro, che ovazione [VIDEO]

SportFair

Una scena davvero dolcissima arriva dal campo da basket del Partizan: mercoledì è andata in scena la sfida di Eurocup contro il Turk Telekom e non sono mancati momenti unici e speciali. La palla è uscita dal campo e a recuperarla è stato un bimbo seduto proprio a bordo campo. Il piccolo non si è limitato a riconsegnare la palla agli arbitri o ai giocatori, che si stavano schierando per un tiro libero, ha preferito fare invasione di campo, dirigendosi verso il canestro palleggiando proprio come un giocatore professionista. Il piccolo, poi, è stato aiutato da Alen Smailagic, 21enne ex giocatore degli Warriors, in NBA, che lo ha preso in braccio per avvicinarlo a canestro. Al secondo tentativo il bimbo è riuscito a segnare, facendo impazzire di gioia tutto il pubblico presente al palazzeto, che lo ha omaggiato con un fortissimo applauso.