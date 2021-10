Inter-Udinese 2-0, le pagelle di SportFair: Correa a 100 all’ora, la squadra di Inzaghi balla il ‘Tucu Tucu’

SportFair

L’Inter trova continuità. Dopo il successo contro l’Empoli, arrivano altri tre punti per i nerazzurri e la corsa verso i primi posti della classifica è sempre più entusiasmante. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato tre punti contro l’Udinese, la partita per 60 minuti non è stata certamente facile. La compagine di Gotti si è difesa bene, senza rinunciare a pungere in contropiede. Al 60′ la partita si sblocca, azione personale di Correa che supera Silvestri. Passano altri 8 minuti ed è sempre l’ex Lazio a mettere il punto esclamativo sulla vittoria. Nel finale altre occasioni per i padroni di casa che, però, non riescono a concretizzare. Finisce 2-0.

Inter-Udinese, le pagelle di SportFair

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: non viene molto impegnato dall’Udinese, è pronto quando chiamato in causa. Doppio intervento nel finale.

Skriniar voto 6: è sempre una sicurezza per Simone Inzaghi, dimostra la solita personalità. Certezza.

Ranocchia voto 6: riesce a sostituire al meglio de Vrij, nel gioco aereo riesce a mettersi in mostra. Gracida.

Bastoni voto 6.5: è ancora giovane, ma gioca come un veterano. Predestinato.

Dumfries voto 5.5: è in grossa difficoltà, il sostituto di Hakimi è fino al momento un flop. Timido come al primo appuntamento. L’unica nota positiva è l’assist per Correa.

Barella voto 6.5: è sempre pericoloso con i suoi inserimenti, va vicino al gol.

Brozovic voto 6.5: si prende la responsabilità di tanti palloni, gioca con la solita qualità. Epic.

Calhanoglu voto 6: le qualità ci sono, la continuità un po’ meno. Piede fatato.

Perisic voto 6.5: è una freccia in più per Simone Inzaghi, sulla fascia riesce a fare la differenza. Eterno.

Dzeko voto 5.5: buone aperture e gioco per la squadra, ma in fase realizzativa non è lucido. Geco.

Correa voto 7.5: partita anonima per 60 minuti, poi si inventa il gol del vantaggio e raddoppia. Correa a 100 all’ora.

(dal 70′ Vidal 6

(dal 70′ Sanchez 6

(dall”80′ Martinez s.v.

(dall’80’ Sensi s.v.

(dall’86’ Dimarco s.v.

UDINESE (3-5-2):

Silvestri voto 6.5: decisivo con due-tre interventi da grandissimo portiere. Rimane in campo nonostante un infortunio. Eroe.

Becao voto 5.5: bene nel primo tempo, nella ripresa commette troppi errori. Involuzione.

Nuytinck voto 5: il ruolo di centrale di difesa è molto importante. Oggi non si è dimostrato all’altezza.

Samir voto 6.5: è il migliore della squadra, ma non è una consolazione considerando il risultato.

Molina voto 6: il suo lavoro sulla fascia è prezioso, bene in entrambe le fasi del gioco.

Pereyra voto 6: le qualità tecniche sono enormi, oggi si mette in mostra a fasi alterne. Con il freno a mano tirato.

Jajalo voto 6: è un centrocampista completo, ma manca un po’ di personalità.

Makengo voto 5.5: prestazione sottotono per il centrocampista, viene giustamente sostituito. Da rivedere.

Larsen voto 5: prestazione da dimenticare, sbaglia veramente tanto. Assente.

Success voto 5.5: un successo? Non proprio…

Beto voto 5: aveva abituato bene, oggi non la vede praticamente mai.

(dal 58′ Deulofeu 6

(dal 58′ Walace 6

(dal 70′ Arslan 5.5

(dal 70′ Udogie 5.5

(dall’89’ Soppy s.v.)