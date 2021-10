Inter-Juventus, Massimo Moratti scatena le reazioni: “fischiato un rigorino, ha rovinato la partita”

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la partita del campionato di Serie A tra Inter e Juventus. La nona giornata ha regalato il big match per le zone alte della classifica, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Dzeko e Dybala su calcio di rigore. Subito dopo la partita è arrivato il commento di Fabio Capello che è stato duro con l’allenatore Massimiliano Allegri, ovviamente sono arrivate altre reazioni sull’episodio decisivo nel finale che ha portato al pareggio dei bianconeri: il rigore fischiato per un fallo di Dumfries su Alex Sandro.

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai RadioUno e ha scatenato nuove reazioni: “Non so se definirlo un rigorino, ma certamente la situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita. Non mi è sembrato ci fosse una scoperta così clamorosa per rovesciare clamorosamente una partita”.

“Ieri nel primo tempo l’Inter ha disputato una partita stupenda, la Juve invece è stata piuttosto deludente. Se Inter riesce a segnare di più, contro il Milan sarà uno dei derby più belli, e vincerlo sarebbe molto importante”.