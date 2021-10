Inter-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

Una partita che non ha bisogno di presentazioni. Inter e Juventus sono pronte a scendere in campo in un match valido per le zone altissime delle classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un momento veramente importante, da una serie di vittorie consecutive tra campionato e Champions League. L’occasione per i bianconeri è ghiotta, quella di raggiungere i rivali in classifica. I nerazzurri sono reduci dalle polemiche per la sconfitta contro la Lazio.

Inzaghi schiera Calhanoglu a centrocampo, poi Perisic e la coppia Martinez-Dzeko. I bianconeri rispondono con Chiesa e Morata in attacco, out Kean.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Chiesa, Morata.

Inter-Juventus, data e canale tv

Il match della 9ª giornata di Serie A fra Inter e Juventus sarà trasmesso domenica 24 ottobre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN.