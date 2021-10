Inter-Juventus, l’arbitro Mariani a ‘Le Iene’: “non possiamo parlare…”

SportFair

Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Grandissime proteste dei nerazzurri per il calcio di rigore fischiato ai bianconeri per il contatto Dumfries-Alex Sandro e poi trasformato da Dybala.

Le Iene hanno intervistato proprio l’arbitro Mariani: “sapete perfettamente che non possiamo parlare. Dovete parlare con la mia associazione. Non posso rilasciare dichiarazioni, abbiamo delle regole interne. Se passate dall’associazione possiamo parlare. Ci sono delle persone addette che possono farlo, se passate dalle istituzioni”. Le Iene hanno richiesto l’autorizzazione al presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, che ha risposto con un secco no.