Juventus, piove sul bagnato contro l’Inter: infortunio di Bernardeschi e gol di Dzeko [VIDEO]

Avvio sprint nel big match della nona giornata del campionato di Serie A tra Inter e Juventus, sfida valida per le zone altissime della classifica. I bianconeri sono reduci da una serie di vittorie consecutive, i nerazzurri dal ko con polemiche contro la Lazio.

Tante emozioni nei primi minuti della partita: infortunio per Bernardeschi, lo juventino costretto a lasciare il campo, al suo posto Bentancur. Al 17′ la gara si sblocca: tiro di Calhanoglu che si stampa sul palo, Dzeko non può sbagliare per il gol del vantaggio.