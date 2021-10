Inter-Juventus, il rigore che ha portato al pareggio: Inzaghi è una furia [VIDEO]

SportFair

Si è concluso il big match della nona giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale si sono affrontate Inter e Juventus. E’ stata una partita dai due volti, nel primo tempo meglio i nerazzurri mentre nel finale sono usciti fuori i bianconeri. Infortunio per Bernardeschi, la squadra di Allegri è in 10 e l’Inter trova il gol. Tiro da fuori di Calhanoglu sul palo, Dzeko non può sbagliare.

Poi poche occasioni da gol, fino all’88’. La Juventus trova il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Dybala. Il tecnico Simone Inzaghi è una furia per il penalty concesso. Contatto tra Dumfries e Alex Sandro, il colpo dell’interista è dentro l’area ma bisogna valutare anche l’entità dell’intervento. Protesta di Simone Inzaghi. In basso il VIDEO.