Instagram down, calciatori esilaranti: “ho parlato un po’ con mia moglie, sembra una persona carina”

Il mondo intero ha vissuto ieri un improssibo blackout dei social: Facebook, Instagram e Whatsapp non hanno funzionato per ore e, dunque, Twitter è stato preso d’assalto, per meme divertenti ed esilaranti commenti.

Anche i calciatori, che sui social si divertono a postare, commentare e condividere, si sono sbizzarriti con dei commenti davvero esilaranti. Tra questi ce ne sono due in particolar modo che sono diventati virali: “solo il weekend di Zuck ed il mio è andato storto o anche quello di qualcun altro?“, ha scritto Neymar, riferendosi all’amara sconfitta del PSG col Rennes per 2-0.

Ancor più divertente quello di Lucas Moura: “con la caduta di Instagram e Whatsapp ho potuto parlare un po’ con mia moglie. Sembra una persona carina”, ha scritto il brasiliano.