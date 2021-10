Drammatico infortunio in allenamento per la ginnasta Hatakeda: danni alla spina dorsale

SportFair

Infortunio gravissimo per Hitomi Hatakeda, ginnasta giapponese che è caduta durante un allenamento alle parallele asimmetriche, secondo le prime notizie avrebbe rimediato un infortunio alla spina dorsale. E’ quanto confermato anche dalla Federazione di ginnastica giapponese. L’atleta è stata portata in ospedale, gli esami hanno confermato danni al midollo spinale e diverse contusioni alle vertebre cervicali.

Hitomi Hatakeda si era qualificata per la finale all-around ai campionati del mondo, in svolgimento proprio in Giappone. E’ allenata dalla mamma Yuriko, suo padre è un ex ginnasta.