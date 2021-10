Ansia e preoccupazione per i Denver Nuggets: infortunio per Jokic durante la sfida con gli Utah Jazz [VIDEO]

SportFair

Serata amara per i Nuggets: la squadra di Denver ha ceduto a Salt Lake City agli Utah Jazz, ma non basta! I Nuggets hanno anche perso Nikola Jokic, che ha giocato solo 15 minuti poichè è stato costretto a lasciare il campo per infortunio.

Jokic è rimasto dolorante a terra dopo un contatto con Rudy Gobert: il francese stava penetrando sulla linea di fondo campo quando il suo ginocchio si è scontrato contro quello del serbo che è caduto.

Nonostante il colpo ed il dolore mostrato da Jokic, il serbo si è riscaldato durante l’intervallo, ma lo staff ha preferito non farlo tornare in campo. “Ha detto che si sente un po’ debole e ho deciso di non farlo giocare. Ho preso io la decisione. Quello che ho imparato su Nikola è che se glielo permetti, giocherà sempre. Quindi a volte devo prendere delle decisioni per lui. Non ha senso per me farlo giocare il secondo tempo se mi dice che si sente un po’ debole. E questo è qualcosa che si applica a qualsiasi giocatore… Semplicemente non aveva alcun senso per Nikola tornare in campo e magari creare ulteriori danni“, ha spiegato l’allenatore di Denver.

Fortunatamente sembra che l’infortunio di Jokic non sia niente di preoccupante: una contusione al ginocchio destro che però non eslude ulteriori controlli medici.