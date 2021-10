Indian Wells, successo di Fognini in tre set: l’italiano in grande spolvero nel finale contro Struff

SportFair

Dopo Berrettini e Sinner, anche Fabio Fognini è riuscito a superare il turno a Indian Wells, delusione invece per Sonego che ha perso contro Kevin Anderson. E’ stata una partita complicata per Fognini che ha superato in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, la sfida è stata molto equilibrata e si è decisa al terzo set.

L’avvio di match è di marca del tennista italiano che chiude il primo set sul punteggio di 6-4. Nel secondo set si registra la reazione di Struff che gioca un buon tennis e pareggia il numero dei set con lo stesso risultato (4-6). Nel set decisivo Fognini sale in cattedra e chiude i conti (6-3).