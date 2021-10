Indian Wells, Caruso non sbaglia e vola al secondo turno: ok anche Jasmine Paolini e Martina Trevisan

SportFair

E’ iniziato il torneo di Indian Wells di tennis, sono scesi in campo alcuni italiani che hanno regalato soddisfazioni. Delusione per Andrea Arnaboldi che ha perso contro l’argentino Renzo Olivo con il risultato di 1-2 (1-6, 7-6, 3-6). Ok Salvatore Caruso che ha avuto la meglio di Zachary Svajda con il punteggio di 2-0 (6-3, 6-1). Roberto Marcora ha vinto il derby tutto italiano contro Matteo Viola.

In campo femminile bene Jasmine Paolini che ha superato dopo tre set la giapponese Mai Hontama (0-6, 6-3, 2-6). Al turno successivo anche Martina Trevisan che ha superato con un po’ di sofferenza Marie Bouzkova con il risultato di 2-1 (6-4, 6-7, 6-4).