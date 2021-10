Indian Wells, dominio di Sinner contro Millman. Non sbaglia Berrettini, fine della corsa per Mager

SportFair

Tanti italiani in campo nella giornata di tennis per il torneo Indian Wells. Sconfitta per Gianluca Mager, la partita contro Monfils non è stata mai in discussione. Il tennista francese si è dimostrato più forte e ha chiuso il match in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.

Le soddisfazioni arrivano, invece, da Matteo Berrettini e Jannik Sinner che hanno superato rispettivamente il cileno Alejandro Tabilo e l’australiano John Millman. In particolar modo vittoria in scioltezza di Sinner che ha chiuso il match sullo 0-2 (2-6, 2-6). Stesso risultato anche per Berrettini ma con un po’ più di fatica (6-4, 7-5). Berrettini e Sinner sono in grado di arrivare il più lontano possibile, l’attesa è già alta in vista dei prossimi incontri.