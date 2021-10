Indian Wells, Fritz sempre più da impazzire: prestazione super contro Zverev e semifinale

SportFair

Dopo l’impresa di Basilashvili che ha eliminato Tsitsipas, si è giocato anche l’ultimo quarto di finale del torneo di tennis di Indian Wells. Prestazione altalenante per Zverev che ha perso dopo tre set contro Fritz. Lo statunitense si è messo in mostra nella competizione per aver eliminato anche gli italiani Berrettini e Sinner.

Partenza sprint del tedesco che chiude il primo set in scioltezza con il risultato di 4-6. Nel secondo set si registra la reazione di Fritz che gioca un tennis concreto e chiude sul 6-3. Nell’ultimo gioco Zverev scappa e Fritz piazza un break nel momento decisivo. La partita è equilibrata e si conclude con la vittoria di Fritz al tie-break (7-6).

Dimitrov, Norrie, Fritz e Basilashvili sono i quattro qualificati per le semifinali.