Indian Wells, Sonego è fuori: tie-break fatale per l’italiano contro Kevin Anderson

SportFair

Eliminazione per Lorenzo Sonego nel torneo di tennis Indian Wells. Tie-break fatale per il tennista italiano che non è riuscito a superare il turno, ottima prestazione per Kevin Anderson che ha disputo un match molto concreto.

E’ il tennista sudafricano a superare il turno, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0: entrambi i set si sono chiusi al tie-break (7-6, 7-6). Sonego sembrava in grado di allungare la partita almeno al terzo set, ma una serie di errori hanno condannato il tennista italiano. Nei primi match successi, invece, di Berrettini e Sinner che hanno vinto senza grossi problemi contro Millman e Alejandro Tabilo.