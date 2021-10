Incredibile Marsiglia-Psg: un invasore ferma Messi in contropiede [VIDEO]

SportFair

Si è verificato un episodio incredibile durante il match tra Marsiglia e Psg, il protagonista è stato Messi. E’ andato in archivio il big match della Ligue 1, si sono affrontate due squadre in lotta per le zone alte della classifica.

Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 0-0, il Psg si conferma in testa alla classifica con 28 punti, il Marsiglia sale a 18. Episodio curioso al 72′: Messi parte in contropiede, l’argentino viene fermato da… un invasore. Il gioco è stato ovviamente interrotto ed è sfumata una chiara occasione da gol. In basso il VIDEO.