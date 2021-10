Incontro tra leggende ad Austin: Kevin Schwantz regala un casco speciale a Valentino Rossi [VIDEO]

SportFair

Weekend spettacolare ad Austin, con i piloti della MotoGP che questa sera si sfideranno nel GP delle Americhe. Nonostante qualche problema legato alle condizioni della pista, i campioni delle due ruote sono pronti a battagliare per regalare emozioni al pubblico.

Si accende la sfida tra Bagnaia e Quartararo, che partiranno rispettivamente primo e secondo, ma c’è anche grande attenzione su Valentino Rossi, non per le prestazioni in pista ma per le emozioni per il suo ultimo Gp di Texas.

Il Dottore, che oggi partirà dalla 20ª casella in griglia, è alla sua ultima volta ad Austin e ieri è stato omaggiato da un grande ex campione del motociclismo: Kevin Schwantz.

L’ex campione texano ha infatti donato a Valentino Rossi un casco davvero speciale nel quale compare il numero di entrambe le leggende del motociclismo