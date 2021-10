Incidente shock alle Isole Canarie durante la gara di El Hierro: terrificante schianto tra ciclista e pedone [VIDEO]

SportFair

Davvero incredibile quanto accaduto durante la Cicloturista Condaca Salmor Bike di El Hierro, gara ciclista che si svolge alle Isole Canarie. Durante la corsa un ciclista ha investito brutalmente una spettatrice ed entrambi hanno riportato gravi conseguenze.

Circola da ore sui social il video del terribile impatto tra il corridore, che stava affrontando una volata, e una spettatrice, che ha attraversato la strada non curante dei partecipanti alla corsa in arrivo: immagini che lasciano senza parole.

Non è chiaro come abbia fatto la donna, forse distratta dal cellulare, a non accorgersi dell’arrivo del ciclista che sfortunatamente nulla ha potuto per evitarla. Il corridore ha riportato un lieve trauma cranico a causa del quale è stato trasferito in ospedale in ambulanza, mentre la donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale a Tenerife. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni. Intanto la polizia ha avviato le indagini sull’incidente, per capire precisamente la dinamica e l’origine di esso.