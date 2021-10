Tamberi continua a regalare spettacolo, salta anche in vacanza: il tuffo in piscina è acrobatico [VIDEO]

SportFair

Gianmarco Tamberi è stato un eroe dell’Italia alle Olimpiadi, l’atleta ha conquistato l’oro nel salto in alto. E’ stato un risultato veramente eccezionale che ha fatto impazzire milioni di italiani, l’impresa è stata confermata anche con la vittoria della Diamond League a Zurigo. Anche la vita privata va a gonfie vele, Tamberi è legato alla fidanzata Chiara Bontempi e la data delle nozze è stata già fissata nel 2022.

Nel frattempo il campione olimpico di Tokyo si rilassa, qualche giorno di riposo in vista dei nuovi impegni. Tamberi si trova in Grecia in compagnia della fidanzata e si conferma in grande forma. Il salto in piscina è veramente spettacolare, il tuffo è acrobatico. In basso il VIDEO.