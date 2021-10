C’è un TikToker in campo: Pedro Benito, la storia del calciatore influencer [FOTO]

SportFair

Il Cadice è una delle squadre in lotta per evitare la retrocessione in seconda divisione spagnola, la Liga è in grado di regalare anche delle belle storie. La squadra è reduce dal pareggio casalingo contro il Valencia, la posizione di classifica non è tranquilla. Il Cadice occupa la sedicesima posizione con 7 punti dopo 8 partite giocate e dovrà lottare fino alla fine per mantenere la categoria. Nell’ultima partita è entrato in campo al 60′ Pedro Benito, calciatore molto famoso soprattutto fuori dal campo. E’ finito sulle pagine di tanti quotidiani esteri. Per le prodezze all’interno del rettangolo di gioco? Non proprio, Pedro Benito è un famoso TikToker.

La storia di Pedro Benito

Pedro Benito è un attaccante classe 2000, si tratta principalmente di una prima punta ma che può essere impiegato anche in zona esterna, sia a destra che a sinistra. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Canillas, Murcia e Cadiz in Spagna, ma anche Swansea, Anorthosis e Oklahoma City, tante esperienze dunque in giro per il mondo. E’ un figlio d’arte, suo padre è stato infatti un canterano del Real Madrid e poi dirigente. Si è anche laureato in marketing. Ma il successo più importante l’ha raggiunto come… Youtuber. Il calciatore è famosissimo sui profili social. Su Youtube può contare su oltre 100.000 iscritti, su Instagram sono 192mila i follower, oltre un milione su TikTok. Sono numeri da vera e propria stella. La lunga chioma bionda rappresenta sicuramente un vantaggio, si tratta di un personaggio che ‘spacca’ lo schermo. Le qualità da calciatore non sono ancora emerse, ma nel mondo del web ha dimostrato di avere pochi rivali.