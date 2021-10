Sbaglia città e si ritrova a distanza di 80 km: il Tarbes eliminato per colpa di una ‘s’

SportFair

Una storia incredibile arriva direttamente dalla Francia. L’episodio è veramente assurdo e si è verificato prima della Coupe de France, competizione che regala la presenza anche di piccole realtà. E’ il caso del Tarbes, compagine di sesta divisione. La squadra era attesa dalla partita in trasferta contro il Vabres-l’Abbaye, avversario che milita nella settima divisione.

La gara non è mai iniziata per un motivo curioso, un errore commesso durante la digitazione della destinazione nel gps. La partita è stata vinta a tavolino dai padroni di casa. Lo sbaglio è stato minimo, ma comunque decisivo: anziché cercare Vabres, è stato digitato Vabre, un centro sportivo a Rodez, distante 80 km da Vabres. Una disattenzione gravissima che è risultata fatale. Arrivati a destinazione si sono registrati altri inconvenienti, i calciatori alla fine hanno raggiunto l’impianto ma in netto ritardo. E’ stata chiesta una deroga per disputare la partita, tutto inutile.