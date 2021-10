“Il rigore andava ripetuto”, Chiellini è dentro l’area: un altro giallo su Juve-Roma [FOTO]

SportFair

Un nuovo episodio su Juventus-Roma ha scatenato le discussioni. La partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un colpo di testa di Kean, si tratta della quarta vittoria consecutiva per i bianconeri che si rilanciano in zona scudetto. L’episodio che ha fatto più discutere si è verificato al 44′: la squadra di Mourinho va in gol con Abraham, ma precedentemente Orsato aveva fischiato un calcio di rigore per un contatto tra Szczesny e Mkhitaryan. L’arbitro non concede il vantaggio, ma fischia il rigore, poi sbagliato da Veretout.

Tutti si sono concentrati sulla mancata concessione della regola del vantaggio, ma è emerso un altro episodio di discussione sui social. Orsato sembra aver commesso un altro errore non fischiando la ripetizione del penalty. Il motivo? L’ingresso anticipato in area di rigore del difensore Chiellini. Le immagini sono chiare, lo juventino è già dentro l’area al momento del calcio di Veretout, poi lo stesso Chiellini è decisivo il chiusura su Mancini. Anche in questo caso il regolamento è chiaro: in caso di invasione il rigore va ripetuto.