Il Fernando Torres allenatore fa davvero paura! Il nuovo fisico da bodybuilder spaventa la squadra [FOTO]

Fernando Torres è stato uno degli attaccanti più forti negli ultimi anni. Si è messo sempre in mostra per il fiuto del gol, è stato grande protagonista nelle squadre più importanti. Le esperienze indimenticabili sono state quelle con Atletico Madrid, Chelsea e Liverpool, sfortunata invece la parentesi italiana con la maglia del Milan. L’ultima avventura è stata in Giappone con il Sagan Tosu. E’ soprannominato El Niño, il bambino. Si è laureato campione d’Europa nel 2008 e campione del mondo nel 2010 con la maglia della Spagna, con la Nazionale ha messo a segno 38 gol. Nel 2011 gli è stato intitolato lo stadio del Club de Fùtbol Fuenlabrada, squadra della sua città. Nel 2021 è stato ingaggiato come allenatore della selezione della Juvenil A dell’Atlético Madrid.

La trasformazione fisica

Nelle ultime ore le foto di Fernando Torres hanno fatto il giro del web, in particolar modo non è passata inosservata la trasformazione fisica. Fernando Torres è più muscoloso che mai, frutto degli allenamenti che hanno portato risultati inaspettati. “Altro che tecnico di calcio, Fernando Torres sembra più un allenatore di rugby”, scrivono sui social. “I calciatori sono già spaventati”, si legge ancora. Negli ultimi anni Fernando Torres ha passato molto tempo in palestra, l’ex calciatore ha deciso di concentrarsi sull’aspetto fisico e mentale per migliorare e raggiungere obiettivi anche a livello professionale. Lo spagnolo ha deciso di abbinare due grandi passioni, quella per il mondo del pallone e quella per la palestra.