Il Napoli è da 10 (come le vittorie): Zielinski decide il derby, ma che fatica contro la Salernitana

E’ stata una partita più complicata del previsto per il Napoli, un derby sentitissimo tra le due tifoserie. Il rendimento in stagione è stato completamente diverso, così come gli obiettivi: la squadra di Luciano Spalletti è in grado di vincere lo scudetto, quella di Colantuono dovrà raggiungere la salvezza. Sorprese dell’allenatore ex Inter che lascia in panchina Insigne, in campo Lozano, Mertens e Politano. La Salernitana risponde con Bonazzoli e Gondo. L’inizio di gara è di marca ospite, le prime due occasioni sono per Zielinski e Lozano, gli azzurri non riescono a concretizzare. I padroni di casa rispondono con Schiavone.

La ripresa

Nella ripresa finalmente la partita entra nel vivo e si registrano diversi episodi. Spalletti si gioca la carta Petagna ed è la mossa della svolta. L’attaccante inizia a regalare peso alla squadra, colpisce la traversa con un colpo di testa e sulla ribattuta è Zielinski a portare in vantaggio in Napoli. Colantuono si gioca la carta Simy, al 70′ entrata killer di Kastanos su Anguissa e inevitabile cartellino rosso. Al 77′ anche il Napoli rimane in 10, fallo da ultimo uomo per Koulibaly e provvedimento dell’arbitro più che giusto. Nel finale non si registrano grosse occasioni da gol, finisce 0-1. Continua il rendimento eccezionale del Napoli che ha conquistato 10 vittorie e un solo pareggio, confermandosi in testa alla classifica. Situazione delicata per la Salernitana ferma al penultimo posto con 7 punti, la squadra ha però dimostrato di poter lottare per la salvezza.