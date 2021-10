Il Liverpool umilia il Manchester United: Salah devastante, Cristiano Ronaldo in ombra e Pogba espulso

SportFair

Il Liverpool è devastante, il Manchester United oggi imbarazzante: risultato incredibile nel big match della nona giornata di Premier League. La squadra di Klopp ha dominato in lungo ed in largo e la partita non è stata mai in discussione. Prestazione deludente per Cristiano Ronaldo, espulso Pogba.

Il Liverpool mette le cose in chiaro già nel primo tempo: Keita e Jota siglano due gol nei primi minuti, il primo tempo si chiude sullo 0-4 con la doppietta di Salah. L’ex Roma è in un momento di forma veramente eccezionale, nel secondo tempo la tripletta personale con il gol del definitivo 0-5. Al 52′ annullato un gol di Cristiano Ronaldo, al 60′ espulso Pogba. Il risultato non cambia più, finisce con un clamoroso 0-5. Il Liverpool sale al secondo posto a -1 dal Chelsea, il Manchester United sempre più in crisi al settimo posto con 14 punti.