Il Gp degli Stati Uniti parte male per Vettel: sostituita la power unit, penalizzato

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1. I piloti e tutto il Circus si sono spostati ad Austin, in Texas, dove domenica si correrà il GP degli Stati Uniti. Un weekend di gara iniziato subito male per Sebastian Vettel: ancor prima di salire a bordo della sua monoposto, il tedesco dell’Aston Martin sa che partirà lontano domenica in griglia a causa della sostituzione della power unit della sua AMR21.

“Penso ci stiamo dirigendo verso un week end, come dire, difficile. Stiamo cambiando il motore e per questo andremo incontro ad una penalità. Vedremo quello che potremo fare una volta capito dove partiremo. Ovviamente, bisogna sempre guardarsi avanti, a quello che ci aspetta. Penso potremo essere forti, qui. Forti quanto? Vedremo…“, ha dichiarato Vettel ieri in conferenza stampa.