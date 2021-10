La nuova mano de Dios è di… GianDiego: l’assurdo gol convalidato al Napoli Under 16 [VIDEO]

SportFair

Dopo Diego Armando Maradona è stato il turno di GianDiego Pinzolo mettere a segno un gol con la… mano de Dios. Il nuovo episodio si è verificato nell’ultimo match del campionato nazionale Under 16, il protagonista è stato un calciatore del Napoli contro la Roma. Il giocatore azzurro ha segnato con un evidente tocco di mano e l’irregolarità non è stata riscontrata dall’arbitro.

La Roma sembrava aver messo le mani sul risultato con il doppio vantaggio con i gol di Mannini e De Luca, poi la rimonta del Napoli. I giallorossi hanno recriminato per la rete del pareggio di Pinzolo, nel finale. Tutto è nato da un calcio d’angolo, il portiere in uscita non è riuscito ad arrivare sulla sfera, Pinzolo ha impattato il pallone chiaramente con la mano. La rete è stata convalidata tra le proteste di tutta la Roma. In basso il VIDEO.