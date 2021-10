Il figlio di Asprilla incanta in MLS: la chilena è il gol dell’anno, il telecronista impazzisce [VIDEO]

SportFair

Tino Asprilla è stato un ottimo calciatore, nel corso della carriera è stato protagonista anche nel campionato italiano con la maglia del Parma. Poi tante altre esperienze, l’ultima con l’Estudiantes mentre quella con il maggior numero di gol è stata con l’Atlético Nacional. Adesso è salito alla ribalta anche il figlio, Dairon.

Il classe 1992 ha indossato diverse maglie, dai Millonarios ai Portland Timbers, il suo club attuale. La squadra che milita in MLS è scesa in campo nella notte contro San Jose Earthquakes, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol di Chara e Asprilla. Proprio il gol del figlio d’arte ha fatto il giro del web, la chilena è da stropicciarsi gli occhi e può essere considerato il gol dell’anno. Il telecronista è letteralmente impazzito. In basso il VIDEO.