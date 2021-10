Il fratello di Immobile si toglie qualche sassolino: “adesso manca il capo espiatorio…” [FOTO]

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni dopo la sconfitta dell’Italia in semifinale di Nations League contro la Spagna. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-2, la squadra di Roberto Mancini dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto. Gli azzurri hanno pagato un inizio complicato, la compagine di Luis Enrique è passata in vantaggio con un gol di Ferran Torres, i padroni di casa non sono riusciti a sfruttare due grandi occasioni con Bernardeschi e Insigne. L’episodio decisivo è arrivato al 42′ con l’espulsione di Bonucci, poi il secondo gol ancora con Ferran Torres.

Il Ct Mancini ha deciso di cambiare in difesa con l’ingresso di Bastoni al posto di Chiellini, poi la scelta forzata in attacco con l’inserimento di Bernardeschi come falso nueve. Non è sceso in campo l’attaccante Ciro Immobile, il calciatore si è infortunato con la maglia della Lazio e non ha ancora recuperato. Il fratello Luigi ha deciso di commentare in modo polemico, nelle ultime partite il calciatore della Lazio era stato preso di mira per un rendimento non proprio brillante. “E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è”, ha scritto su Instagram.